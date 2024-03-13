Москва, 13 марта, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, говоря о справедливом налогообложении, имел в виду то, что зарабатывающие меньше граждане должны облагаться налогом в меньшей степени. Об этом 13 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/РИА Новости

По словам представителя Кремля, основные модальности и технологии прогрессивного налогообложения должны предложить депутаты Госдумы, проработка чего сейчас ведётся.

«Говоря о справедливости, конечно, он говорил о том, что те, кто зарабатывает меньше, должны и платить меньше. А те, у кого есть возможность платить больше, они больше доходов получают. Вот в этом основной принцип справедливости. Но ещё раз подчеркиваю, основные модальности этого будут разработаны и предложены Государственной думой и правительством», — пояснил Песков.

Как передавало ИА Регнум, в интервью журналисту Дмитрию Киселёву, отвечая на вопрос о возможном введении в РФ прогрессивного налогообложения, глава государства заявил, что российское общество абсолютно нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения в стране.

Российский лидер добавил, что власти намерены снизить налоговое бремя в том числе для многодетных семей, «ещё целый ряд предпринять шагов по этому направлению».

Путин также отметил, что даже те, кто ранее были ярыми сторонниками плоской шкалы, сейчас считают, что в целом Россия созрела для избирательного налогообложения.

Правительство этим вопросом должно заняться в самое ближайшее время и вместе с Госдумой представить предложения, заключил Путин.