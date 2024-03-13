Москва, 13 марта, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Российское общество абсолютно нормально воспримет переход к системе прогрессивного налогообложения в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области», — сказал глава государства в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

Российский лидер добавил, что власти намерены снизить налоговое бремя в том числе для многодетных семей, «ещё целый ряд предпринять шагов по этому направлению».

Путин также отметил, что даже те, кто ранее были ярыми сторонниками плоской шкалы, сейчас считают, что в целом Россия созрела для избирательного налогообложения.

«Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально», — добавил президент России.

Правительство этим вопросом должно заняться в самое ближайшее время и вместе с Госдумой представить предложения, заключил Путин.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля президент в своём послании Федеральному собранию заявил, что государством на ближайшие годы запланированы масштабные инвестиции в социальную сферу, науку, демографию, развитие инфраструктуры. Налоговая система должна обеспечить поступление средств для реализации всех этих программ, в связи с чем её следует модернизировать, сказал Владимир Путин.

29 февраля министр финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство совместно с депутатами Госдумы и представителями бизнеса будет работать над созданием более справедливой системы налогообложения. Предложения по данному вопросу будут представлены в правительство, а затем в парламент до конца 2024 года, сказал Силуанов.