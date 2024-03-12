Москва, 12 марта, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России опубликовало список «наиболее враждебно настроенных к России» представителей стран Прибалтики. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Враждебная политика государств Прибалтики в отношении России, активное лоббирование Латвией, Литвой и Эстонией санкционных мер против нашей страны, вмешательство во внутренние дела России, гонения на русскоязычное население, варварская кампания по массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, переписыванию истории, героизации нацизма, а также проводимая прибалтами преступная линия на накачивание киевского режима вооружениями требуют ответных мер в отношении лиц, причастных к этим злодеяниям», — поясняется в сообщении МИД.

Отмечается, что в списке присутствует 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, включая государственных и общественных деятелей, политиков и журналистов. В части опубликованного списка присутствуют премьер-министры Латвии и Эстонии Эвика Силиня и Кая Каллас, министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии Кришьянис Кариньш, Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Цахкна и другие министры и должностные лица стран Прибалтики.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля МВД России объявило в розыск ряд руководителей стран Прибалтики. В их число вошли премьер-министр Эстонии Кая Каллас, госсекретарь Таймар Петеркоп, министры финансов, юстиции и земледелия Латвии Арвилс Ашераденс, Инесе Либиня-Эгнере и Арманд Краузе, министр культуры Литвы Симонас Кайрис.

Каллас и другие политики этой Эстонии ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение МВД.

Вместе с тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Каллас и Петеркопа объявили в России в розыск за уничтожение памятников советским воинам, эти и другие чиновники должны будут ответить за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма.