Москва, 13 февраля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа объявили в России в розыск за уничтожение памятников советским воинам. Дипломат добавила, что за преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма надо отвечать, и это только начало.

Михаил Терещенко/ТАСС Официальный представитель МИД РФ России Мария Захарова

«МВД России объявило премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа в розыск за уничтожение памятников советским воинам. За преступления перед памятью освободителей мира от нацизма и фашизма надо отвечать! И это только начало», — написала Захарова в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, МВД России вместе с премьер-министром и госсекретарём Эстонии объявило в розыск и министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. По информации СМИ, против него также возбуждено дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

В январе 2023 года Кайрис заявил, что в Литве может быть введён «ментальный карантин» на русскую культуру.

Мария Захарова в ответ на заявление Кайриса сказала, что, судя по его словам, он уже находится на «ментальном карантине», к введению которого призывает.