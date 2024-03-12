Москва, 12 марта, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России освободили населённый пункт Невельское на донецком направлении, сообщил 12 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На донецком направленииподразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населённый пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — информировал он.

Кроме того, в районах населённых пунктов Новомихайловка в ДНР и Белогоровка в ЛНР российские военные нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

По данным российского военного ведомства, потери противника составилидо 350 военнослужащих, два танка, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля российские бойцы освободили населённый пункт Петровское на авдеевском направлении. Днём ранее Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Северное, а 26 февраля — об освобождении населённого пункта Ласточкино на том же направлении.

Министр обороны Сергей Шойгуна коллегии Минобороны ранее заявлял, что после взятия Авдеевки российские войска продолжают улучшать положение на донецком и купянском направлениях, овладевая новыми рубежами и позициями. Министр уточнил, что с начала 2024 года на всех направлениях освобождено около 327 квадратных километров территории новых российских регионов.