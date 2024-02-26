Москва, 26 февраля, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Российские военные взяли под контроль населённый пункт Ласточкино на авдеевском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он также отметил, что ВС России заняли более выгодные рубежи и позиции на южнодонецком направлении. При этом за сутки ВСУ потеряли на указанном направлении до 150 военных.

Накануне представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявлял, что украинские подразделения отступили на западную окраину посёлка Ласточкино, находящегося западней Авдеевки. При этом потеряю посёлка он не признал.

Лиховой добавил, что ВСУ находятся под постоянным огнём артиллерии, и российская армия также наносит по их позициям бомбовые удары и атакует FPV-дронами.

Украинские СМИ 24 февраля сообщили, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ ушли со своих позиций в Ласточкино, опасаясь окружения. По рассказам украинских военных, российские подразделения стали обходить село с флангов, угрожая перерезать пути снабжения.

17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Вооружённые силы освободили Авдеевку. Бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239-м полком подняли российский триколор над администрацией Авдеевки.