Москва, 28 февраля, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Петровское на авдеевском направлении, сообщило Министерство обороны 28 февраля.

Потери противника на данном направлении за сутки составили до 165 человек, а также 22 единицы техники, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Петровское, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

ВС РФ поразили четыре танка противника, две боевые машины пехоты «Bradley», бронетранспортер М113, три орудия Д-20, гаубицу «Мста-Б», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», пять гаубиц Д-30 и другую технику.

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