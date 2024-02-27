Москва, 27 февраля, 2024, 13:38 — ИА Регнум. С начала года на всех направлениях в зоне проведения специальной военной операции было освобождено 327 квадратных километров территории новых регионов. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии МО России 27 февраля.

РИА Новости/ Евгений Биятов

«С начала года на всех направлениях освобождено от нацистов около 327 квадратных километров территории новых регионов Российской Федерации. За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населённых пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики», — сказал Шойгу.

По словам министра, на других направлениях ВС России непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля в оборонном ведомстве объявили о взятии под контроль российских военных посёлка Ласточкино, расположенного западнее Авдеевки. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки ВСУ потеряли на данном участке фронта до 150 человек личного состава.

Перед этим, 22 февраля, Конашенков сообщил об освобождении от ВСУ села Победа в ДНР. По его словам, армия России за сутки также улучшила положение по переднему краю, а украинские войска за это же время потеряли на этом направлении свыше 410 бойцов и один танк.

Вместе с тем 17 февраля Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российские войска освободили Авдеевку. Позднее в своём докладе министр отметил, что российские военные создали невыносимые условия для ВСУ в городе, противник был вынужден бежать. Как отмечали сами украинские военные, западные СМИ и эксперты, приказ об оставлении города от украинского командования поступил слишком поздно. Американская газета NYT писала, что дороги у Авдеевки усыпаны трупами военных ВСУ, а сотни бойцов сдались в плен.