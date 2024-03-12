Москва, 12 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы России призвали парламент ФРГ провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины. Об этом говорится в обращении к бундестагу, принятом на пленарном заседании 12 марта.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Поводом для обращения к немецким парламентариям стала утечка разговоров офицеров бундесвера о возможном ударе по Крымскому мосту крылатыми ракетами Taurus. Немецкий генерал Инго Герхартц говорил высокопоставленным офицерам о том, как с помощью дальнобойных ракет киевский режим сможет уничтожить эту важную транспортную артерию. Речь шла и о том, как скрыть соучастие немецких военных в планируемых преступлениях Киева.

Парламентарии отметили, что свидетельства использования украинской армией западных вооружений и боеприпасов, а также участия военнослужащих ряда стран НАТО, включая Германию, в конфликте на Украине, дают все основания утверждать, что руководство бундесвера вынашивает крайне опасные планы.

«Депутаты Государственной думы призывают бундестаг не допустить действий, втягивающих Германию в вооружённый конфликт на стороне фашистско-террористического украинского режима», — говорится в тексте обращения, опубликованного на сайте нижней палаты российского парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что запись переговоров немецких офицеров указывает на фактическое втягивание Германии в третью мировую войну. Это преступление будет иметь самые тяжёлые последствия для самих немцев, написал он в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в комитете бундестага по контролю за деятельностью спецслужб заявили, что утечка разговора высокопоставленных офицеров о планируемых ракетных ударах по Крымскому мосту стала результатом «российской операции».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обещал, что власти Германии проведут тщательное расследование из-за перехваченной аудиозаписи. 4 марта Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа и объявило ему демарш, потребовав разъяснить произошедшее. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные инциденты лишь в очередной раз подтверждают вовлечённость западных стран в конфликт на Украине.