Москва, 4 марта, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России объявило послу Германии демарш и потребовало разъяснений в связи с утечкой разговоров немецких офицеров об атаках по территории России. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Павел Цуканов/Маргарита Васильева/ ТАСС

«Четвёртого марта в ходе демарша в МИД России потребовали от чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Германия Александра Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет «Таурус», а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России», ― отметили в ведомстве.

В МИД считают, что такие действия наглядно свидетельствуют о вовлеченности Запада, включая Берлин, в конфликт вокруг Украины.

Немецкому дипломату также заявили о недопустимости продолжающихся попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии. В МИД предупредили, что Москва даст жёсткий ответ на подобные действия.

Как сообщало ИА Регнум, об утечке разговора высокопоставленных немецких офицеров об атаке на Крымский мост стало известно 1 марта. Сама беседа состоялась 19 февраля 2024 года. В разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор BBC Германии Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования. Немецкие военные разбирали хитрости, как помочь атаковать мост немецкими дальнобойными ракетами Taurus, не став при этом стороной конфликта.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал случившееся серьёзной проблемой и пообещал быстро разъяснить и расследовать ситуацию. Согласно заявлению министерства обороны Германии, разговор немецких военных перехватили. В свою очередь, крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС/ХСС запросила внеочередное собрание комитета бундестага по обороне.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил 3 марта, что разговоры немецких офицеров свидетельствуют о подготовке Германии к войне с Россией.

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что реакция немцев на утечку разговора показала, что военные круги страны снова «рвутся в бой» и что в первую очередь их волнует не втягивание ФРГ в возможное противостояние с Россией, а то, как была получена запись переговоров, что вызывает крайнюю тревогу.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 марта заявил, что переговоры немецких офицеров о планах атаковать Крымский мост свидетельствуют о вовлечённости Запада в конфликт на Украине.

Эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в беседе с ИА Регнум заявил, что разговор об ударах по Крымскому мосту — это попытка западных политиков проверить реакцию европейского общества на потенциальный конфликт с Москвой.

Ранее, 4 марта, Ламбсдорффа вызвали в российский МИД. Спустя некоторое время посол Германии без комментариев покинул здание на Смоленской площади.