Берлин, 11 марта, 2024, 23:44 — ИА Регнум. Утечка разговора немецких высокопоставленных офицеров о планируемых ракетных ударах по Крымскому мосту стала результатом «российской операции». Об этом заявили в комитете бундестага по контролю за деятельностью спецслужб по итогам заседания, в котором участвовал и министр обороны Германии Борис Писториус.

Florian Gaertner/PHOTOTHEK/Global Look Press

«Все признаки в деле скандала с прослушкой указывают на российскую операцию по взлому и утечке информации», — сделали свой вывод в немецком парламенте в тексте опубликованного заявления.

По словам депутатов, они ждут от правительства Германии «решительного и инициативного расследования», в том числе для выявления закономерностей. В бундестаге считают, что «российская информационная война против Европы, НАТО и Германии» станет более масштабной и коварной.

Как сообщало ИА Регнум, обсуждение немцами планов по нанесению ударов ракетами по Крымскому мосту неприемлемо и говорит о том, что Берлин выбрал вероломную политику в отношении России. Такое мнение высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров о планируемой атаке на Крымский мост с использованием ракет Taurus появилась в Сети 1 марта.

В разговоре участвовали начальник отдела операций и командования ВВС ФРГ Франк Грефе, инспектор ВВС Германии Инго Герхартц, а также сотрудники центра воздушных операций космического командования ФРГ Фроштедте и Фенске.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин разъяснит и расследует ситуацию с утечкой этого разговора.

Партия «Альтернатива для Германии» потребует от канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить в отставку Бориса Писториуса в связи с обнародованием скандальной аудиозаписи, заявил член комитета бундестага по обороне Герольд Оттен.