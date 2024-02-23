Москва, 23 февраля, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Россия исходит из того, что Армения продолжит оставаться полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности, сообщили 23 февраля в Министерстве иностранных дел.

Иван Шилов ИА Регнум

«В МИД с сожалением констатировали снижение динамики участия Еревана в мероприятиях Организации, что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа», — заявили «РИА Новости» дипломаты.

В этой связи МИД выразил надежду, что Армения придёт к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны решаться в спокойном и доверительном диалоге, а не путем «будирования».

Российская сторона также ожидает от Армении исчерпывающих разъяснений на предмет того, что в действительности стоит за высказываниями премьер-министра Никола Пашиняна. Москва также категорически не приемлет упреки властей Армении насчёт якобы невыполнения ОДКБ обязательств при обострении конфликта в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА Регнум, Пашинян 23 февраля заявил в интервью французскому телеканалу, что Армения заморозила участие в ОДКБ. Решение премьер объяснил тем, что ОДКБ якобы не выполняла своих функций и обязательств по отношению к Еревану.

Позднее в ОДКБ прокомментировали ситуацию. Там отметили, что организация не получала заявлений от Армении о приостановке членства. Там добавили, что речь идёт о неучастии республики в ряде мероприятий организации в последнее время.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Россия намерена вступить в контакт с армянской стороной по поводу заявления Еревана о приостановке членства в ОДКБ, чтобы прояснить ситуацию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал давление Запада причиной заморозки Арменией участия в ОДКБ.