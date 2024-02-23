Москва, 23 февраля, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном после его заявления о приостановке членства Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом 23 февраля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Смирнов/ТАСС Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян

Официальный представитель Кремля добавил, что глава государства не планирует таких контактов.

«В настоящий момент нет и не было никаких контактов», ― подчеркнул Песков.

Он добавил, что Москва в рамках рабочих контактов намерена выяснить у армянских коллег, что имелось в виду и как обстоят дела.

«Поэтому мы продолжим наш диалог с Ереваном», ― сказал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, 23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в ОДКБ. По его утверждению, организация якобы не выполнила условия договора в отношении Армении.

Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений от Еревана о приостановке членства Армении в организации. Представитель ОДКБ предположил, что, возможно, имеется в виду неучастие республики в ряде мероприятий организации в последнее время.

Песков заявил, что Россия намерена вступить в контакт с армянской стороной по поводу заявления Еревана о приостановке членства в ОДКБ, чтобы прояснить ситуацию и узнать детали. Представитель Кремля уточнил, что Ереван не предпринимал каких-либо официальных действий в связи с такими заявлениями.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Армения решила заморозить участие ОДКБ из-за давления западных стран, в первую очередь Франции. Второй причиной он назвал попытку провальной политики, проводимой Пашиняном, обвинить ОДКБ и Россию в произошедшем в Нагорном Карабахе. Парламентарий подчеркнул, что решение Армении в целом не скажется на работе организации.

В ноябре 2023 года замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян заявил, что на повестке дня в республике пока не стоят вопросы о выходе страны из организации ОДКБ и Евразийского экономического союза. На следующий день армянский премьер заявил, что решение о возможном выходе Армении из ОДКБ руководство страны примет с учётом государственных интересов республики.