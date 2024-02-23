Москва, 23 февраля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Россия намерена вступить в контакт с армянской стороной по поводу заявления Еревана о приостановке членства в ОДКБ, чтобы прояснить ситуацию и узнать детали. Об этом 23 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

«Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Здесь очень важно понять детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам всё», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Представитель Кремля уточнил, что Ереван не предпринимал каких-либо официальных действий в связи с такими заявлениями.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван заморозил участие в ОДКБ. По его утверждению, организация якобы не выполнила условия договора в отношении Армении.

Позднее в этот же день в секретариате ОДКБ заявили, что не получали заявлений от Еревана о приостановке членства Армении в организации. Представитель ОДКБ предположил, что, возможно, имеется в виду неучастие республики в ряде мероприятий организации в последнее время.

Пашинян во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 14 ноября 2023 года заявил об отказе от участия в заседании ОДКБ в Минске.

При этом 15 ноября 2023 года премьер-министр Армении отметил, что отказ от участия в саммите ОДКБ не значит, что он готовит почву для выхода из блока. По его словам, Армения не приняла решение выйти из ОДКБ, потому что в этом случае возникнет «определённый диссонанс».