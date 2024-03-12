Москва, 12 марта, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Москва получила ведомственное письмо Армении с просьбой вывести российских пограничников из ереванского международного аэропорта Звартноц. Об этом журналистам 12 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, на данный момент идут контакты по линии ведомств двух стран.

«Там, действительно, ведомственное письмо было получено и по линии ведомств сейчас осуществляются контакты. Большего я сейчас сказать не могу. Естественно, контакты на всех уровнях будут продолжаться», — прокомментировал Песков уведомление российской стороны о том, что погранслужба Армении может нести службу в аэропорту Еревана без содействия России.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что пограничная служба республики уведомила Россию о намерении охранять аэропорт Звартноц в Ереване без содействия Москвы.

По его словам, армянские погранвойска обратились с письмом к дислоцированным в республике российским погранвойскам, поблагодарили за службу в аэропорту Звартноц с момента обретения Арменией независимости, а также за помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле.

В феврале Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ, так как организация якобы не выполнила условия договора по отношению к Еревану. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 февраля уточнил, что заморозки участия в ОДКБ де-юре не существует. В Кремле отметили, что Москва продолжает поддерживать контакты с Ереваном по линии организации.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.

В свою очередь секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян 6 марта заявил, что Армения направила в Москву официальное обращение с решением отказаться от участия российских пограничников в контроле в ереванском международном аэропорту Звартноц. Намерения Еревана состоят в том, что пограничные войска республики должны полностью, без участия России, нести службу в аэропорту, заявил представитель Армении.