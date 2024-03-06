Ереван, 6 марта, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Армения направила в Москву официальное обращение с решением отказаться от участия российских пограничников в контроле в ереванском международном аэропорту Звартноц, сообщил 6 марта журналистам секретарь Совета Безопасности республики Армен Григорян.

Сергей Бобылев/ТАСС

«У Армении есть четкая позиция в этом вопросе, и мы оповестили об этой позиции Россию, отправили официальное письмо», — заявил Григорян.

Намерения Еревана в том, что пограничные войска республики должны полностью, без участия России, нести службу в аэропорту, заявил представитель Армении.

Как сообщало ИА Регнум, спикер парламента Армении Ален Симонян 27 февраля заявил, что российские пограничники не должны больше работать в Звартноце. Он выразил сомнения в том, что они могут защитить границы Армении. Симонян обвинил российских силовиков в том, что границы страны якобы неоднократно становились более уязвимыми.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 февраля заявила, что Симонян продемонстрировал недружественное к Москве отношение. Она сообщила, что официальных заявлений со стороны Еревана не было и что непонятно, в какой мере Симонян отвечает за поднятую им тематику.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 6 марта заявил, что пока в Москве не принимали решений по выводу пограничников из Звартноца.

Пограничное управление ФСБ вместе с армянскими силовиками, по договору от 30 сентября 1992 года, несёт службу по охране границ совместно с Ираном и Турцией. В пограничное управление входит подразделение на контрольно-пропускном пункте в Звартноце, а также отряды в Гюмри, Мегри, Арташате и Армавире.

Глава армянского правительства Никол Пашинян 23 февраля объявил о «заморозке» своего участия в ОДКБ, поскольку организация якобы не выполнила условия договора в отношении Армении. МИД России ответил, что ждёт от Еревана исчерпывающих разъяснений в связи с заявлением главы правительства Армении и что категорически не приемлет его упрёков в адрес ОДКБ и Москвы.