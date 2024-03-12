Ереван, 12 марта, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Пограничная служба Армении уведомила Россию о намерении охранять аэропорт Звартноц в Ереване без содействия Москвы, сообщил 12 марта премьер-министр республики Никол Пашинян.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По его словам, армянские погранвойска обратились с письмом к дислоцированным в республике российским погранвойскам, поблагодарили за службу в аэропорту Звартноц с момента обретения Арменией независимости, а также за помощь в обеспечении безопасности и пограничном контроле.

«(Погранвойска) проинформировали, что с учётом развития государственных институтов, приобретения необходимых навыков, опыта у армянских пограничников появилась возможность для осуществления пограничного контроля без содействия российской стороны», — заявил Пашинян на пресс-конференции.

Как передавало ИА Регнум, в феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ, так как организация якобы не выполнила условия договора по отношению к Еревану. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 февраля уточнил, что заморозки участия в ОДКБ де-юре не существует. В Кремле отметили, что Москва продолжает поддерживать контакты с Ереваном по линии организации.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране.

Секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян 6 марта заявил, что Армения направила в Москву официальное обращение с решением отказаться от участия российских пограничников в контроле в ереванском международном аэропорту Звартноц. Намерения Еревана состоят в том, что пограничные войска республики должны полностью, без участия России, нести службу в аэропорту, заявил представитель Армении.