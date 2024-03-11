Фатеж, Курская область, 12 марта, 2024, 02:48 — ИА Регнум. В Курской области ночью 12 марта уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В небе над Фатежским районом нашей ПВО сбит украинский беспилотник. Последствия на земле уточняются», — написал он в Telegram-канале.

Глава Курской области напомнил жителям о правилах безопасности — не приближаться к обломкам БПЛА, не трогать их из-за угрозы взрыва.

Нашедшим обломки дрона следует связаться со службами спасения, добавил Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 11 на 12 марта в Курской области объявили ракетную опасность. Жителей призвали укрыться в помещениях дома, либо в подходящих зданиях на улице.

Позднее власти объявили о работе средств противовоздушной обороны в небе над Курской областью. Граждан призвали не паниковать, сохранять спокойствие.

Боевики ВСУ 11 марта обстреляли курское село Гончаровка. В результате пострадали два человека. Одна женщина получила контузию, другой житель был тяжело ранен. Позднее он скончался в больнице.

В столице Украины около полуночи 11 марта прогремел сильный взрыв. При этом тревога в Киеве не объявлялась.