В Курской области средства ПВО сбили украинский беспилотник
Старовойт: над Курской областью силы ПВО нейтрализовали украинский БПЛА
Фатеж, Курская область, 12 марта, 2024, 02:48 — ИА Регнум. В Курской области ночью 12 марта уничтожили украинский беспилотник, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В небе над Фатежским районом нашей ПВО сбит украинский беспилотник. Последствия на земле уточняются», — написал он в Telegram-канале.
Глава Курской области напомнил жителям о правилах безопасности — не приближаться к обломкам БПЛА, не трогать их из-за угрозы взрыва.
Нашедшим обломки дрона следует связаться со службами спасения, добавил Старовойт.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 11 на 12 марта в Курской области объявили ракетную опасность. Жителей призвали укрыться в помещениях дома, либо в подходящих зданиях на улице.
Позднее власти объявили о работе средств противовоздушной обороны в небе над Курской областью. Граждан призвали не паниковать, сохранять спокойствие.
Боевики ВСУ 11 марта обстреляли курское село Гончаровка. В результате пострадали два человека. Одна женщина получила контузию, другой житель был тяжело ранен. Позднее он скончался в больнице.
В столице Украины около полуночи 11 марта прогремел сильный взрыв. При этом тревога в Киеве не объявлялась.