Курск, 12 марта, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт предупредил жителей о том, что в небе работают средства противовоздушной обороны.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Следы работы ПВО

«Над Курском работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие», — написал ночью 12 марта Старовойт.

Как сообщало ИА Регнум, ракетная опасность объявлена в Курской области 12 марта.

11 марта боевики ВСУ обстреляли курское село Гончаровка. В результате пострадали два человека. Одна женщина получила контузию, другой житель был тяжело ранен. Позднее он скончался в больнице.

В Кремле 11 марта отреагировали на участившиеся атаки дронов ВСУ перед выборами президента России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал на работу российских средств ПВО и военных.

На Украине в ночь на 12 марта воздушную тревогу объявили в Киеве и 14 областях.

В большинстве областей Украины воздушную тревогу объявили после полуночи 12 марта.