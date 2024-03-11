Киев, 12 марта, 2024, 00:31 — ИА Регнум. В столице Украины около полуночи 11 марта прогремел сильный взрыв. Об этом сообщило киевское интернет-издание «Страна. ua».

Michael Deal Взрыв

«Сообщают о взрыве на левом берегу Киева», — уточнили авторы.

По их данным, тревога в Киеве не объявлялась.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 11 марта серия взрывов прозвучала в Одессе. Местные власти инцидент не комментировали. Отмечалось, что взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области сирены включили в 22:54.

Папа Римский Франциск 9 марта публично обратился к руководству Украины и призвал осознать своё положение и поднять белый флаг для начала переговоров с Россией. Он отметил, что это поможет сохранить много жизней, а затягивание с переговорами приведёт к ухудшению ситуации для Киева.

В свою очередь, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не последует призыву понтифика. При этом Кулеба поблагодарил папу Франциска за молитвы о мире. Также он выразил надежду, что понтифик найдёт возможность приехать на Украину, чтобы поддержать её.