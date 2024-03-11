Курск, 12 марта, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил 12 марта губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

Предупреждение об опасности глава Курской области опубликовал в своём Telegram-канале в 01:27 мск.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта боевики ВСУ обстреляли курское село Гончаровка. В результате пострадали два человека. Губернатор Старовойт уточнил, что одна женщина получила контузию, другой житель был тяжело ранен. Позднее он скончался в больнице.

Домовладение, в котором жили пострадавшие, получило сильные повреждения. Осколками был посечён личный автомобиль. Местные власти пообещали оказать собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества.

В Кремле 11 марта отреагировали на участившиеся атаки дронов ВСУ перед выборами президента России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал на работу российских средств ПВО и военных.