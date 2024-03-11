Курск, 11 марта, 2024, 09:26 — ИА Регнум. В Курской области в результате обстрела села Гончаровка со стороны ВСУ пострадали два человека, сообщил 11 марта глава региона Роман Старовойт.

Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта Последствия обстрела села Гончаровка

«Один из жителей получил тяжёлое ранение, другая жительница получила контузию», — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время пострадавшим оказывается первая медицинская помощь. Домовладение, в котором они жили, сильно повреждено. Осколками посечен личный автомобиль. Власти окажут собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества, заключил глава региона.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта в результате обстрела села Кульбаки в Глушковском районе Курской области со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Муж погибшей получил обширные ожоги.

6 марта в городе Железногорске Курской области на территорию Михайловского ГОКа упали два беспилотника. В обоих случаях загорелись резервуары, пожар потушили. Люди в результате не пострадали.

7 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал об обстреле ВСУ села Козинка в Грайворонском городском округе. По его словам, в результате этого получил ранения мирный житель.

Глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков 6 марта сообщил о гибели двух мирных жителей при обстреле Кременной со стороны украинской армии. Ещё два человека получили ранения.