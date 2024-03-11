Киев, 12 марта, 2024, 01:49 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 12 марта воздушную тревогу объявили в Киеве и 14 областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Киевской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской областей.

В большинстве областей Украины воздушную тревогу объявили после полуночи 12 марта.

Как сообщало ИА Регнум, в столице Украины около полуночи 11 марта прогремел сильный взрыв. Об этом написало киевское интернет-издание «Страна. ua».

Вечером 11 марта серия взрывов прозвучала в Одессе. Местные власти инцидент не комментировали. Отмечалось, что взрывы произошли на фоне объявленной воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области сирены включили в 22:54.

Ракетная опасность объявлена в Курской области, сообщил 12 марта губернатор региона Роман Старовойт.