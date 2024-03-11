Курск, 11 марта, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Пострадавший при обстреле со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) житель села Гончаровка в Курской области скончался, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта Последствия обстрела села Гончаровка

«К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава региона, поблагодарив врачей за их терпение и повседневную работу.

Как передавало ИА Регнум, ранее Старовойт сообщал, что 11 марта при обстреле села Гончаровка пострадали два человека. Один житель получил тяжёлые ранения, другая женщина получила контузию.

Губернатор отмечал, что домовладение, в котором жили пострадавшие, получило сильные повреждения. Осколками был посечён личный автомобиль. Старовойт пообещал оказать собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества.

Днём ранее при обстреле села Кульбаки в Глушковском районе Курской области со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Муж погибшей получил обширные ожоги.