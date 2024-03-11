Москва, 11 марта, 2024, 12:01 — ИА Регнум. В Кремле видят, что в преддверии выборов президента атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) по территории России участились. Об этом 11 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Да, действительно (присутствует. — Прим. ред.) повышенная активность (беспилотников ВСУ. — Прим. ред.), работают наши средства ПВО, наши военные. И скорее с точки зрения военной обстановки, в контексте продолжения специальной военной операции, такие вопросы нужно адресовать всё-таки Министерству обороны», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 9 марта средства ПВО Вооружённых сил России сбили в общей сложности 47 беспилотников ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что дроны уничтожили над Белгородской, Курской, Волгоградской и Ростовской областями, при чём над последней сбили 41 украинский БПЛА.

На следующий день, 10 марта, в Минобороны сообщили об атаке объектов на территории России с помощью двух беспилотников ВСУ. Российские силы ПВО в 06:40 мск уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью. Помимо этого, 10 марта три дрона-камикадзе атаковали посёлок Горьковский под Белгородом.

В этот же день силы ПВО России также нейтрализовали беспилотник, который летел в районе посёлка Форносово в Тосненском районе Ленинградской области.

Тогда в Росавиации сообщили, что работу аэропорта Пулково ограничили для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Также сообщали, что в аэропорту Пулково ввели план «Ковёр».

Российские средства противовоздушной обороны 10 марта также уничтожили два украинских беспилотника над территорией Новгородской области. Попытку киевского режима атаковать объекты на территории России пресекли около 15:30 мск.

В этот же день ВСУ атаковали двумя БПЛА город Строитель в Белгородской области. От удара загорелся грузовик, пострадавших не было.

11 марта беспилотники ВСУ были сбиты в небе над Белгородской, Брянской и Орловской областями.