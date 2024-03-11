Вашингтон, 12 марта, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Руководитель ЦРУ Уильям Бернс высказал предположение, что власти России пока не заинтересованы в переговорах с Украиной. Об этом он заявил на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената США.

(сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State Уильям Бернс

По словам шефа разведывательного управления, в России считают, что «время на её стороне», а потому серьёзного настроя на переговоры нет.

«Вызов в 2024 году заключается не только в том, чтобы помочь Украине, но и продолжать навязывать издержки России, чтобы они киевские власти оказались в более выигрышном положении на переговорах», — добавил Уильям Бернс.

Как сообщало ИА Регнум, Бернс заявил, что новая военная помощь США Украине даст возможность для наступления ВСУ и «проникающих ударов по Крыму» в конце 2024 года.

Шеф ЦРУ считает, что очередной пакет помощи, который никак не могут согласовать в Конгрессе, вернёт украинской армии «наступательную инициативу», а также Киев сможет вести переговоры «с позиции значительной силы».

Начиная с конца 2023 года Россия добивается успехов в конфликте на Украине. Также на руку Москве идёт неопределённость в отношении военной поддержки со стороны Запада, отметила в своём докладе Эврил Хейнс.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону 8 февраля президент России Владимир Путин отметил, что цель России — прекратить начатую Украиной войну. Глава государства пояснил, что Москва намерена добиться решения ситуации на Украине путём мирных переговоров, но напомнил, что от переговорного процесса отказалась именно украинская сторона, когда осенью 2022 года глава Зеленский подписал запрещающий ведение каких-либо переговоров с Москвой указ.