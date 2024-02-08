Москва, 9 февраля, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Россия намерена добиться решения ситуации на Украине путём мирных переговоров, заявил Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы же не отказываемся (от мирных переговоров. — Прим. ред.) Рано или поздно всё равно мы договоримся», — сказал глава российского государства, отметив, что отношения между двумя странами восстановятся, хоть на это и потребуется время.

Также Путин напомнил, что от переговорного процесса с Россией отказалась именно украинская сторона — осенью 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, запрещающий ведение каких-либо переговоров с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с президентом России 8 февраля на своём официальном сайте, в социальной сети X и на видеохостинге YouTube. На сайте Кремля переведённая версия интервью будет опубликована утром 9 февраля.

В последний раз Владимир Путин давал интервью иностранным журналистам в октябре 2021 года, когда с главой российского государства пообщалась ведущая американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл.