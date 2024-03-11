Вашингтон, 12 марта, 2024, 00:12 — ИА Регнум. Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил на слушаниях в комитете Сената США по разведке, что новая военная помощь США Украине даст возможность для наступления ВСУ и «проникающих ударов по Крыму» в конце 2024 года.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

Бернс считает, что очередной пакет помощи, который никак не могут согласовать в Конгрессе, вернёт украинской армии «наступательную инициативу», а также Киев сможет вести переговоры «с позиции значительной силы».

«Военная помощь США обеспечит Украине возможности для проникающих ударов по Крыму и действий против российского Черноморского флота», — заявил глава ЦРУ.

В том случае, если США откажут в помощи Украине, то, по мнению Бернса, Киев понесёт значительные территориальные потери уже в этом году.

Как сообщало ИА Регнум, начиная с конца 2023 года Россия добивается успехов в конфликте на Украине. Также на руку Москве идёт неопределённость в отношении военной поддержки со стороны Запада, отметила в своём докладе директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

Украине не нужны французские военные, ВСУ испытывают трудности с нехваткой боеприпасов. Об этом в интервью телеканалу BFMTV заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Заявление руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов) о подготовке «серьёзной военной операции» в Крыму является попыткой Киева в информационном пространстве показать свой якобы успех. Такое мнение 11 марта высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся 4 июня 2023 года контрнаступление ВСУ полностью и абсолютно провалилось.