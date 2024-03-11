Вашингтон, 12 марта, 2024, 00:18 — ИА Регнум. Начиная с конца 2023 года Россия добивается успехов в конфликте на Украине. Также на руку Москве идёт неопределённость в отношении военной поддержки со стороны Запада, отметила в своём докладе директор национальной разведки США Эврил Хейнс.

Office of the Director of National Intelligence Эврил Хейнс

«С конца 2023 года Москва добивалась постоянных успехов на поле боя и получает преимущество из-за неопределённости относительно будущей западной военной помощи», — сказала директор в ходе слушаний в спецкомитете по разведке Сената США.

Она добавила, что данный тупик играет на пользу стратегическому преимуществу России, оборонная промышленность которой значительно наращивает производство дальнобойного ударного оружия, артиллерийских боеприпасов и других вооружений. В случае необходимости, по её словам, это позволит выдержать длительный и интенсивный военный конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, согласно докладу Эврил Хейнс, Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО. Россия будет продолжать асимметричную деятельность ниже того уровня, который, по её расчетам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе, говорится в документе. При этом американская разведка отметила Россию как «устойчивого и способного противника».

Обозреватели газеты The New York Times 2 марта в своей публикации назвали оборону ВСУ удивительно слабой, это помогает России продвигаться вперёд. Журналисты добавили, что изучили спутниковые снимки после освобождения Авдеевки российскими военными. По их мнению, российские силы продолжают добиваться небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки, что отчасти объясняется истощением боеприпасов у ВСУ и сокращением западной помощи. В США обеспокоены «удивительно» недостаточной подготовленностью ВСУ к наступлению ВС России, указали авторы.