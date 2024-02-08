Москва, 9 февраля, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Цель России — прекратить войну, которую начала Украина. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованному 8 февраля на сайте журналиста, а также в соцсети Х и на канале в YouTube.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Украина начала войну, цель России — прекратить её», — сказал российский лидер.

Путин пояснил, что Россия намерена добиться решения ситуации на Украине путём мирных переговоров. Президент России напомнил, что от переговорного процесса отказалась именно украинская сторона — осенью 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, запрещающий ведение каких-либо переговоров с Москвой.

По словам Путина, отношения между двумя странами восстановятся, хоть на это и потребуется время.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом РФ Путиным. Беседа продолжалась более двух часов. На сайте Кремля переведённая версия интервью будет опубликована утром 9 февраля.