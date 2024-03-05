Берлин, 5 марта, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Партия «Альтернатива для Германии» потребует от канцлера ФРГ Олафа Шольца отправить в отставку главу министерства обороны Бориса Писториуса в связи с обнародованием скандальной аудиозаписи обсуждения офицерами Бундесвера возможного удара по Крымскому мосту ракетами Taurus. Об этом в интервью «Известиям» 5 марта заявил член комитета Бундестага по обороне Герольд Оттен.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

«Мы, конечно, обратим на это внимание в комитете по обороне и будем критиковать то, за что в основном отвечает министр обороны. Он виноват в том, что не была обеспечена должна секретность, поскольку военные общались по незащищённой линии. Этот вопрос будет обсуждаться, поскольку он очень деликатный», — указал собеседник «Известий».

Герольд Оттен также обратил внимание на то, что Олаф Шольц выступает против поставок Taurus Украине, однако в то же время глава минобороны получает информацию о возможности передачи подобных систем от своих военнослужащих, что противоречит словам канцлера. Депутат не уточнил, в какие именно сроки будет выдвинуто требование об отставке Бориса Писториуса.

«Чем быстрее, тем лучше. Но пока у нас нет точной даты», — добавил Оттен, отметив, что запрос на проведение внеочередного заседания комитета Бундестага по обороне уже направлен на рассмотрение.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора, в котором высокопоставленные офицеры Бундесвера обсуждали возможность нанесения удара ракетами Taurus по Крымскому мосту. При этом участники также уделили внимание вопросу о том, каким образом следует действовать, чтобы избежать прямого вмешательства Германии в военный конфликт.

Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что власти Германии проведут тщательное расследование из-за перехваченной аудиозаписи. 4 марта Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа и объявило ему дермарш, потребовав разъяснить произошедшее. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные инциденты лишь в очередной раз подтверждают вовлечённость западных стран в конфликт на Украине.