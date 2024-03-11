Москва, 11 марта, 2024, 22:38 — ИА Регнум. В ФРГ признали и подтвердили захват современного немецкого танка Leopard 2A6 военными российской армии в боях за Авдеевку.

Иван Шилов ИА Регнум

10 марта бойцы ВС РФ опубликовали фотографии повреждённого боевого танка Leopard 2A6.

«Это первый из 18 танков Leopard 2, который смогла захватить Россия. Фотография подлинная», — написали авторы немецкой газеты Bild.

По данным издания, кадр сделан на севере Авдеевки, 900 метрами южнее села Степовое. Украинские боевики ввели танк в бой 30 октября, но его подбили уже на следующий день. Экипаж не смог спастись.

Авторы предположили, что у ВСУ осталось максимум 17 современных немецких танков, около половины из которых постоянно ремонтируется в Литве.

Как сообщало ИА Регнум, видео того, как британский танк Challenger 2 застрял в грязи на Украине во время показательного заезда для прессы, опубликовал британский журнал The Sun.

Танк утонул в грязи на тренировочном полигоне. Отмечается, что плохая проходимость из-за большой массы является одной из главных проблем танков Challenger 2. Пока британские танки не применяются в боях против других танков.

Вооружённые силы Украины потеряли ещё один танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом 11 марта на брифинге сказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30.

Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, отметили в министерстве.

С конца февраля украинские войска в результате боевых действий на авдеевском направлении лишились трёх американских танков Abrams. Первый танк уничтожили 26 февраля под Бердычами при помощи FPV-дрона. Второй Abrams сожгли 3 марта, используя гранатомёт ПГ-7В и два FPV-дрона «Упырь». Третью боевую машину 5 марта подбил экипаж танка Т-72Б3.