В Германии подтвердили захват российскими бойцами танка Leopard в Авдеевке
Bild: бойцы ВС РФ подбили и захватили в Авдеевке современный танк Leopard 2A6
Москва, 11 марта, 2024, 22:38 — ИА Регнум. В ФРГ признали и подтвердили захват современного немецкого танка Leopard 2A6 военными российской армии в боях за Авдеевку.
10 марта бойцы ВС РФ опубликовали фотографии повреждённого боевого танка Leopard 2A6.
«Это первый из 18 танков Leopard 2, который смогла захватить Россия. Фотография подлинная», — написали авторы немецкой газеты Bild.
По данным издания, кадр сделан на севере Авдеевки, 900 метрами южнее села Степовое. Украинские боевики ввели танк в бой 30 октября, но его подбили уже на следующий день. Экипаж не смог спастись.
Авторы предположили, что у ВСУ осталось максимум 17 современных немецких танков, около половины из которых постоянно ремонтируется в Литве.
Как сообщало ИА Регнум, видео того, как британский танк Challenger 2 застрял в грязи на Украине во время показательного заезда для прессы, опубликовал британский журнал The Sun.
Танк утонул в грязи на тренировочном полигоне. Отмечается, что плохая проходимость из-за большой массы является одной из главных проблем танков Challenger 2. Пока британские танки не применяются в боях против других танков.
Вооружённые силы Украины потеряли ещё один танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом 11 марта на брифинге сказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В ходе контрбатарейной борьбы были поражены боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30.
Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, отметили в министерстве.
С конца февраля украинские войска в результате боевых действий на авдеевском направлении лишились трёх американских танков Abrams. Первый танк уничтожили 26 февраля под Бердычами при помощи FPV-дрона. Второй Abrams сожгли 3 марта, используя гранатомёт ПГ-7В и два FPV-дрона «Упырь». Третью боевую машину 5 марта подбил экипаж танка Т-72Б3.