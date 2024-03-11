Киев, 11 марта, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Видео того, как британский танк Challenger 2 застрял в грязи на Украине во время показательного заезда для прессы, опубликовал британский журнал The Sun.

кадр из видео

На кадрах видно, как танк утонул в грязи на тренировочном полигоне.

Отмечается, что плохая проходимость из-за большой массы является одной из главных проблем танков Challenger 2. Пока британские танки не применяются в боях против других танков.

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Как ранее передавало ИА Регнум, основной боевой танк британских сухопутных войск Challenger 2, переданный Украине в рамках военной помощи, утонул в грязи во время показательного заезда для прессы. Для того чтобы вытащить его, пришлось пригнать второй танк.

Также представители ВСУ указали, что башенные механизмы и прицельные приспособления британских танков оказались не такими долговечными, как ожидалось изначально, в результате чего Challenger 2 регулярно нуждаются в ремонте.

Главный инженер танкового эскадрона, рассказывая журналистам о технических характеристиках боевой машины, указал на один из недостатков Challenger 2, заключающийся в низких показателях манёвренности на пересечённой местности.