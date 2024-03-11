Брюссель, 11 марта, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству Reuters, что не поддерживает высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину, и посоветовал Макрону консультироваться по таким вопросам с членами альянса.

Иван Шилов ИА Регнум

«У НАТО нет планов по отправке войск на Украину, ни альянс, ни его союзники не являются стороной конфликта», — сказал генсек НАТО.

Столтенберг подчеркнул необходимость придерживаться общего подхода к таким важным темам. Он отметил, что вмешательство отдельной страны НАТО в конфликт отразится на всём альянсе, члены которого связаны принципом «коллективной обороны».

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Он признался, что участники встречи не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Позднее генсек альянса и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

Издание Politico со ссылкой на анонимные источники позднее уточнило, что Франция приступила к созданию альянса стран, готовых отправить своих военных на Украину. Париж, согласно этой информации, фактически выступает организатором открытого участия Европы в украинском конфликте, углубляя тем самым своё противостояние с Берлином, который проводит более осторожную линию.

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, некоторые из стран альянса уже отправили своих военных в зону конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что после слов Сикорского попытки НАТО отрицать этот факт потеряли смысл.

Тем временем 11 марта стало известно, Макрон отложил давно запланированный визит на Украину из-за напряжённости в отношениях с союзниками в связи с его воинственной риторикой в отношении России.