Варшава, 10 марта, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Некоторые из стран — членов Североатлантического альянса уже отправили военных на территорию Украины. Об этом 25 марта заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления республики в альянс, которую транслировал YouTube-канал Sejm RP.

Zuma/TASS Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

«Военные из НАТО уже на Украине», — сказал он.

По словам главы МИД Польши, он не намерен сообщать, какие именно государства — члены альянса направили на Украину своих военных, «в отличие от некоторых политиков».

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что лидеры западных стран впали в панику из-за успехов российской армии на Украине. По его мнению, именно поэтому в западных странах начали звучать довольно резкие высказывания в адрес России, включая намёки на отправку на Украину войск НАТО.

Президент Франции Эммануэль Макрон 7 марта в ходе встречи с главами фракций парламента назвал условие для начала Парижем интервенции на Украину. По словам главы государства, поводом для этого будет наступление российских военных на Киев или Одессу.

Сикорский 8 марта заявил, что отправку западных военных в зону вооружённого конфликта на Украину нельзя считать немыслимой. По его словам, западным странам необходимо осуществить «творчески продуманную и асимметричную эскалацию».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 марта заявил, что западные страны играют с огнём, обсуждая отправку войск на территорию Украины. Он уточнил, что вместе с обсуждением высокопоставленными офицерами ударов по территории России всё это ведёт к деградации ситуации. Представитель Кремля отметил, что это крайне безответственное поведение со стороны Запада.