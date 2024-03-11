Париж, 11 марта, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон отложил давно запланированный визит на Украину из-за напряжённости в отношениях с союзниками в связи с его воинственной политикой в отношении России, пишет 11 марта издание Politico со ссылкой на французского дипломата.

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

По данным издания, Макрон хочет выделить необходимое время для переговоров с союзниками, чтобы посетить Украину «с ощутимыми» результатами.

«Необходимо немного времени, чтобы создать различные коалиции и определить их оперативные обязательства перед нашими партнёрами», — сказал источник издания.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Макрон объявил о намерении посетить Украину, чтобы согласовать новые поставки вооружений для ВСУ и подписать двустороннее соглашение о безопасности. Позднее визит был отменён, согласно данным ряда СМИ, из соображений безопасности.

О предполагаемом визите Макрона на Украину ранее сообщал и глава киевского режима Владимир Зеленский. В ходе прошедшего 9 марта телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в зоне боевых действий и результаты прошедшего в конце февраля в Париже неформального саммита по Украине.

В конце февраля президент Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Он признался, что участники встречи не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу. Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, некоторые из стран альянса уже отправили своих военных в зону конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что после слов Сикорского попытки НАТО отрицать этот факт потеряли смысл.