Москва, 6 марта, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Истребитель Су-30 ВКС России поднялся в воздух над Чёрным морем при приближении британского разведчика RC-135 и двух истребителей «Тайфун» британских ВВС. Об этом 6 марта заявили в Минобороны России.

Дарья Антонова ИА Регнум

«При приближении российского истребителя иностранные военные самолёты выполнили разворот от госграницы РФ. Российский самолёт благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы не допущено», — говорится в сообщении ведомства.

Подчёркивается, что Су-30 выполнил полёт в строгом соответствии со всеми международными нормами над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с иностранными самолётами.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре Россия подняла истребители Су-27 из-за трёх самолетов НАТО над Чёрным морем. Тогда натовские воздушные суда направлялись в сторону госграницы РФ, лётчики аналогичным образом идентифицировали их как многоцелевые истребители «Тайфун» и самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135.

В августе 2023 года российский Су-30 уничтожил военный катер ВСУ с экипажем восточнее острова Змеиный в Чёрном море. В ночь на 30 августа российские истребители поразили в Чёрном море четыре военных катера с украинскими десантниками. На борту уничтоженных катеров находилось в общей сложности до 50 человек. За несколько дней до этого российская авиация поразила быстроходный военный катер Willard Sea Force ВСУ в районе Змеиного также с украинским десантом.