Москва, 7 марта, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Появление военной авиации стран Североатлантического альянса в Чёрном море является вызовом для России, заявил журналистам депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Adrian Pingstone Истребитель ВВС Великобритании Еврофайтер EF-2000 «Тайфун»

Так он прокомментировал пролёт над черноморской акваторией самолёта радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135, а также двух многоцелевых истребителей «Тайфун» ВВС Британии.

«Появление «Тайфуна», впервые сопровождающего разведывательный самолёт США над Чёрным морем, это вызов, проверка нас «на слабо», — сказал парламентарий в беседе с «РИА Новости».

Ивлев отметил, что такие действия НАТО направлены на военную поддержку Киева. Депутат считает, что количество подобных инцидентов будет увеличиваться.

Он подчеркнул, что это обстоятельство следует учитывать российским военным в своей боевой работе. Вместе с тем, по мнению парламентария, появление боевой авиации стран НАТО над Чёрным морем обречено на провал, поскольку лётчики Воздушно-космических сил (ВКС) России не допустят проникновения вражеских самолётов в воздушное пространство РФ.

Ивлев также вспомнил о легендарных советских лётчиках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«Российские летчики, воспитанные на тактике воздушных боев героев, — русского Александра Покрышкина, украинца Ивана Кожедуба, крымского татарина Амет-Хан Султана, — верны своей присяге», — добавил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта Минобороны России обнародовало информацию о том, что самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя «Тайфун» ВВС Британии попытались приблизиться к российской государственной границе над Чёрным морем. Для их перехвата в воздух подняли истребитель Су-30 ВКС России.

Нарушения госграницы удалось не допустить. В Минобороны подчеркнули, что Су-30 выполнил полёт над нейтральными водами, соблюдая все международные нормы.