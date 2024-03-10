Донецк, 10 марта, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Участковые избирательные комиссии ДНР с 10 марта приступили к проведению досрочного голосования на президентских выборах.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В одном из районов Донецка проходит досрочное голосование на придомовых территориях. Об этом сообщило «РИА Новости».

«На каждом придомовом участке работает комиссия <…> Через некоторое время подойдём на другой участок. То есть, люди смогут проголосовать на любом придомовом участке», ― пояснила член УИК Марина Гусельникова.

Она уточнила, что придомовые участки работают только на придомовых территориях. По квартирам ранее совершили обход в целях ознакомления с выборным процессом. Избирателей, которые не могут проголосовать самостоятельно, предварительно написали соответствующее заявление, члены УИК посещают их лично.

По её словам, многие избиратели уже сделали свой выбор.

Гусельникова назвала голосование новых регионов на выборах главы российского государства масштабным историческим событием.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России пройдёт 15, 16 и 17 марта. Избираться будут Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин. В поддержку действующего главы государства собрали более трёх миллионов подписей, что в десять раз больше, чем требуется по закону.

В голосовании впервые примут участие жители новых регионов России — ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По данным Центризбиркома, по состоянию на начало года численность российских избирателей составила 112,309 млн человек.

Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта в 42 регионах. По данным ЦИК на 6 марта, досрочно проголосовали около 740 тыс. человек в 32 субъектах.

Досрочное голосование на выборах главы государства 25 марта началось в труднодоступных и отдалённых местах в России. Члены избирательных комиссий побывали на метео− и полярных станциях, оленеводческих стойбищах и в дальних поселениях.

В тот же день досрочное голосование стартовало в Запорожской области. Первыми в нём смогли принять участие жители отдалённых населённых пунктов региона, а также тех городов и сёл, что находятся вблизи линии соприкосновения, и военнослужащие. 27 февраля досрочное голосование началось в Херсонской области.

В ЦИК 6 марта заявили, что количество избирательных участков для досрочного голосования на выборах президента России за рубежом увеличат с 67 до 74.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что после президентских выборов наступит успешный исторический этап укрепления и расцвета России.