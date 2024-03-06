Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 17:28 — ИА Регнум. После президентских выборов в России, проведение которых намечено на март текущего года, грядёт успешный и исторический этап укрепления и расцвета России. Об этом 6 марта в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» российского общества «Знание», который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Сочи, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«Убеждена, что самый главный, самый долгосрочный и самый успешный исторический этап укрепления и расцвета России грядёт после выборов президента. У меня в этом нет никаких сомнений», ― сказала председатель ЦИК.

Она добавила, что сейчас на это работает вся страна, весь объединившийся многонациональный народ.

Памфилова также добавила, что нынешние выборы ― это не традиционные выборы главы государства. Они могут стать важнейшим политическим событием во всей новейшей политической истории страны.

«От того, как они пройдут, как мы покажем себя, как Россия выстоит, зависит не только наше будущее, но и во многом это определит и тот вектор развития, переход от однополярного мира диктата пула самых благополучных стран к многополярному миру, когда государства сохраняют свою идентичность, своё своеобразие национальное», ― отметила Памфилова.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. В голосовании впервые будут принимать участие жители новых регионов России — ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. По данным Центризбиркома, по состоянию на начало года численность российских избирателей составила 112,309 млн человек.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В поддержку Путина в качестве кандидата собрали в десять раз больше подписей, чем требуется по закону.

Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта. Оно пройдёт в 42 субъектах. По данным на 6 марта, на выборах президента России досрочно проголосовали около 740 тыс. человек в 32 регионах.