Москва, 6 марта, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Начиная с 25 февраля на выборах президента России досрочно проголосовали около 740 тыс. человек. Об этом 6 марта на заседании ЦИК сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«По состоянию на 10:00 6 марта 2024 года в 32 субъектах Российской Федерации досрочно проголосовало почти 740 тыс. человек, это немало, это люди, которые находятся в особых условиях», ― отметил Булаев.

Он добавил, что число избирателей, которые будут находиться в плавании и намерены проголосовать или уже проголосовали досрочно, составляет 15 459 человек.

Как сообщало ИА Регнум, голосование на выборах президента России состоится с 15 по 17 марта. В 2024 году в нём впервые будут принимать участие жители новых регионов России — ЛНР и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта. Оно пройдёт в 42 регионах. По данным ЦИК на вечер 27 февраля, в 18 субъектах досрочно проголосовали более 43,6 тыс. избирателей.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку в качестве кандидата собрали в десять раз больше подписей, чем требуется по закону.

Досрочное голосование на выборах главы государства 25 марта началось в труднодоступных и отдалённых местах в России. Члены избирательных комиссий побывали на метео− и полярных станциях, оленеводческих стойбищах и в дальних поселениях.

В тот же день досрочное голосование стартовало в Запорожской области. Первыми в нём смогли принять участие жители отдалённых населённых пунктов региона, а также тех городов и сёл, что находятся вблизи линии соприкосновения, и военнослужащие. 27 февраля досрочное голосование началось в Херсонской области.

Член Центральной избирательной комиссии Павел Андреев сообщил, что на 67 избирательных участках в 45 странах мира можно будет проголосовать досрочно на выборах президента России. Досрочное голосование на выборах главы государства за границей началось с 1 марта.