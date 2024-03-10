Вильнюс, 10 марта, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Автомобили с российскими номерами, оставшиеся на территории Литвы, конфискуют 11 марта. Об этом в эфире литовского радио LRT заявила представитель таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене.

Иван Ноябрев/ТАСС

Она добавила, что таких транспортных средств в стране находится около пятидесяти. По её словам, это те машины, которые участвуют в транспортном движении.

«Возможно, ещё сколько-то автомобилей стоят на парковочных площадках», — сказала Фролова-Милашене.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года власти Литвы закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами, кроме тех, которые следуют транзитом в Калининградскую область или из неё.

В литовской таможне заявили, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть республику и территорию всего Евросоюза до 11 марта 2024 года, или до этой даты следует перерегистрировать машину. После истечения срока, указали в таможне, не исполнивших предписание граждан будут считать правонарушителями и привлекут к административной ответственности вплоть до штрафа и конфискации транспортного средства.

В МИД 7 марта подчеркнули, что российская сторона не оставит без ответа действия Литвы, если Вильнюс начнёт конфискацию автомобилей с российскими регистрационными номерами. Дипломаты заявили, это будет являться грубейшим актом грабежа на государственном уровне.

Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Литва любыми способами пытается создать россиянам и белорусам дополнительные трудности.

Ранее в Финляндии напомнили владельцам машин с российскими номерами о необходимости до 16 марта вывезти их с территории страны. При этом власти пока не решили, что будут делать с оставшимися в стране автомобилями. Руководитель отдела контроля таможенной службы Финляндии Сами Ракшит заявил, что это сложный вопрос. По его словам, ведомство проведёт оценку причин, почему автомобиль всё ещё находится в Финляндии, как долго он тут пробыл и пройдены ли в отношении машины необходимые формальности.