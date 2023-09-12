Вильнюс, 12 сентября, 2023, 18:44 — ИА Регнум. С 11 сентября Литва не впускает автомобили с российскими номерами, за исключением следующих транзитом в Калининградскую область или из неё. Об этом 12 сентября заявили в литовской таможне.

STRINGER/EPA/ТАСС Литва

«Литовская таможня со вчерашнего дня, то есть с 11 сентября, не впускает через погранпункты автомобили с российскими регистрационными номерами, за исключением случаев транзита через Калининградскую область или из неё», — говорится в сообщении.

Отмечается, что случаев конфискации или задержания легковых автомобилей с российскими номерами и других вещей пока не было.

Как передавало ИА Регнум, в Еврокомиссии заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт». Кроме того, россиянам запретили ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и даже средства личной гигиены.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что расизм, который исповедуют руководители Евросоюза, вырывается наружу, как гнойник, который не лечили. Она подчеркнула, что подобные ограничения ЕС уже не могут объясняться ни стремлением причинить вред экономике России, ни желанием получить дополнительные преимущества для своей экономики, это просто чистый расизм.