Хельсинки, 8 марта, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Владельцам машин с российскими номерами необходимо до 16 марта вывезти с территории Финляндии свои машины. О том, что срок, отведённый властями страны на это, истекает, напомнил портал Yle.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

При этом издание отметило, что власти пока не решили, что будут делать с оставшимися в стране автомобилями с номерами РФ.

«Что произойдёт с российскими автомобилями после этой даты? Сложный вопрос», — сказал руководитель отдела контроля таможенной службы Финляндии Сами Ракшит.

По его словам, проведёт оценку причин, почему автомобиль всё ещё в Финляндии, как долго он тут пробыл и пройдены ли по его части необходимые формальности.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией. В Хельсинки объяснили своё решение борьбой с большим потоком беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые якобы стремятся попасть в республику через Россию. Финские власти возложили ответственность за ситуацию на российскую сторону.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 февраля заявила, что Москва пытается обсудить с Хельсинки вопрос о пограничных переходах, но Финляндия избегает контактов с Россией. Она добавила, что поведение финских властей является возвратом к периоду Холодной войны.

Местное издание Ilta-Sanomat со ссылкой на источники 23 февраля сообщило, что пропускные пункты на российско-финской границе, скорее всего, останутся закрытыми, поскольку власти Финляндии не видят улучшений в ситуации с просителями убежища.

В сентябре 2023 года власти Литвы закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами, кроме тех, которые следуют транзитом в Калининградскую область или из неё.

В литовской таможне заявили, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и территорию всего Евросоюза до 11 марта 2024 года или до этой даты перерегистрировать машину. После этого, указали в таможни, не исполнивших предписание граждан будут считать правонарушителями и привлекут к административной ответственности, которая предусматривает штраф и конфискацию транспортного средства.

Захарова заявила, что Литва любыми способами пытается создать россиянам и белорусам дополнительные трудности.

В МИД 7 марта подчеркнули, что российская сторона не оставит без ответа действия Литвы, если Вильнюс начнёт конфискацию автомобилей с российскими регистрационными номерами. Дипломаты заявили, это будет являться грубейшим актом грабежа на государственном уровне.