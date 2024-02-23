Москва, 23 февраля, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Литва любыми способами пытается создать россиянам и белорусам дополнительные трудности. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение Вильнюса закрыть с 1 марта погранпункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией, а также запретить посадку и высадку пассажиров, следующих в Калининградскую область, на железнодорожных станциях Кена и Кибартай.

РИА Новости/Михаил Голенков

«Надо сказать, что такое бывало и в прошлом, причём в своём антироссийском порыве литовцы не задумываются об интересах своих собственных граждан», — сказала в беседе с «РИА Новости» дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства заверила, что Россия будет добавиться от Литвы и Евросоюза выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного транзита в Калининградскую область — как пассажирского, так и грузового.

Как сообщало ИА Регнум, с марта власти Литвы намерены ввести запрет для россиян, следующих в Калининградскую область, высаживаться на станциях Кяна и Кибартай, находящихся на территории республики. По данным портала 15min, такое решение правительство страны приняло 21 февраля. Кроме того, с 1 марта 2024 года по решению литовских властей закроют погранпункты «Лаворишкес» и «Райгардас» на границе с Белоруссией.

В правилах перевозки РЖД «О сообщении с Калининградской областью» говорится, что россияне, следующие в поездах до Калининграда, не могут выходить и садиться в поезда на территории Литвы, даже если они являются обладателями каких-либо документов, предоставляющих право на прибытие в Шенгенскую зону. До недавнего времени на этих станциях могли выйти граждане России, имевшие вид на жительство или гражданство стран Европейского союза.

Литва 18 июня прошлого года прекратила транзит в Калининград товаров, попавших под санкции ЕС, включая стройматериалы, цемент и металлы. Власти России назвали запрет незаконным и потребовали его отменить. Позднее ЕС снял ограничения на железнодорожный транзит в Калининградскую область при соблюдении лимитов, которые рассчитываются по среднему объёму грузов за прошлые годы.

В декабре 2022 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что жителям региона стало сложнее получить упрощённые транзитные документы для проезда по территории Литвы. По его словам, жители Калининградской области практически лишились возможности передвигаться транзитом через Литву на личном транспорте.