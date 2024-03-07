Москва, 7 марта, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Российская сторона не оставит без ответа действия Литвы, если Вильнюс начнёт конфискацию автомобилей с российскими регистрационными номерами. Об этом 7 марта заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

Как заявили дипломаты, это будет являться грубейшим актом грабежа на государственном уровне.

«Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся», ― подчеркнул в беседе с «РИА Новости» представитель внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что 11 марта истекает срок, который литовские власти отвели на вывоз или перерегистрацию зарегистрированных в России автомобилей и призвали россиян воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года власти Литвы закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами, кроме тех, кто следует транзитом в Калининградскую область или из неё. В Еврокомиссии в свою очередь заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС расценят как «запрещённый импорт».

Кроме того, в Брюсселе заявили о запрете для российских граждан ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены. Часть этих ограничений была пересмотрена, а страны ЕС получили право сами принимать решения, применять ли ограничения.

В литовской таможне заявили, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и территорию всего Евросоюза до 11 марта 2024 года или до этой даты перерегистрировать машину. После этого, указали в таможни, не исполнивших предписание граждан будут считать правонарушителями и привлекут к административной ответственности, которая предусматривает штраф и конфискацию транспортного средства.

МИД России 7 марта подтвердил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны. В ведомстве пояснили, что Литва и все другие государства Прибалтики прочно закрепили за собой статус крайне враждебных стран по отношению к России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Литва любыми способами пытается создать россиянам и белорусам дополнительные трудности. Она заверила, что Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного транзита в Калининградскую область — как пассажирского, так и грузового.