Вильнюс, 2 марта, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и территорию всего Евросоюза до 11 марта 2024 года, сообщила пресс-служба литовской таможни на своём сайте.

Anton Belitsky/Global Look Press

Согласно данным таможни, на территории страны по-прежнему находятся автомобили с российскими номерами. Их владельцам необходимо до указанной даты перерегистрировать свои машины в Литве или выехать из ЕС.

«С 11 марта лица, которые не исполнят это предписание, будут считаться правонарушителями и привлекаться к административной ответственности, которая предусматривает штраф и конфискацию транспортного средства», — сказано в публикации.

В сообщении таможни Литвы отмечается, что исключение сделают только для граждан России, которые следуют транзитом в Калининградскую область либо из неё.

Как передавало ИА Регнум, в Литве с 1 марта вступил в силу запрет на высадку на территории страны российским пассажирам, которые следуют поездом в Калининградскую область. С марта 2020 года пассажирские поезда РЖД ходили в Калининград через Литву без посадки и высадки пассажиров на территории этой страны. Но в расписании были предусмотрены технические остановки для проверки документов и транзитных виз пассажиров на пограничных железнодорожных станциях Кяна и Кибартай. В это время россияне могли сойти с поезда.

В сентябре 2023 года власти Литвы закрыли въезд для автомобилей с российскими номерами, кроме тех, кто следует транзитом в Калининградскую область или из неё. В Еврокомиссии в свою очередь заявили, что ввоз гражданами России личных автомобилей на территорию ЕС будет расцениваться как «запрещённый импорт».

Кроме того, в Брюсселе заявили о запрете для российских граждан ввозить в ЕС косметику, чемоданы, смартфоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха и средства личной гигиены. Часть этих ограничений была пересмотрена, а страны ЕС получили право сами принимать решения, применять ли ограничения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Литва любыми способами пытается создать россиянам и белорусам дополнительные трудности. Она заверила, что Россия будет добиваться от Литвы и ЕС выполнения взятых на себя политических и международно-правовых обязательств по обеспечению бесперебойного транзита в Калининградскую область — как пассажирского, так и грузового.