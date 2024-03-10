Москва, 10 марта, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Центральный аппарат Следственного комитета взял на контроль ситуацию с получением лыжницами травм в Сочи, сообщили в пресс-службе СК.

РИА Новости/Андрей Варенков

В Сочи 8 марта во время спортивных соревнований по лыжному спорту несколько спортсменок пострадали.

«Проверка по информации о получении повреждений лыжницами во время спортивных соревнований в Краснодарском крае поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

По данному факту следователи незамедлительно организовали процессуальную проверку. Председатель СК поручил представить доклад обо всех установленных обстоятельствах. Ход процессуальной проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в Сочи 8 марта проходил масс-старт на десятикилометровой дистанции. Во время соревнований началась снежная буря. Лыжницы не смогли идти, они начали падать в снег на скорости. Многие получили сильные ушибы. В общей сложности пострадали 18 человек, 17 лыжниц отправили в больницу. Уголовное дело возбудили после инцидента с лыжницами в Сочи.

В результате инцидента организаторы масс-старта остановили соревнования. Пострадавшим оказали помощь. На Спартакиаде также отменили мужскую гонку.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за происшествие. Он заявил, что лыжницы бежали не по лыжной трассе, а по самой сложной биатлонной в обратном направлении.

Вяльбе заявила, что «ничего страшного», и объяснила массовое падение девушек на лыжной трассе тем, что у них якобы низкий уровень подготовки. Спортивный комментатор и журналист назвал Вяльбе дурой за её слова о пострадавших на Спартакиаде девушках.