Сочи, Краснодарский край, 8 марта, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Массовый завал лыжниц на трассе во время Всероссийской спартакиады учащихся в Сочи, приведший к многочисленным травмам, произошёл из-за слабой подготовки спортсменок, заявила «Спорт-Экспрессу» глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Егор Алеев/ТАСС Елена Вяльбе

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«Всё дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», — сказала она.

Вяльбе добавила, что ничего страшного не произошло. При этом она сообщила, что знает о случаях переломов запястья после инцидента на Спартакиаде.

Как сообщало ИА Регнум, массовое падение в ходе лыжной гонки произошло 8 марта. Во время женского забега на 10 км ухудшилась видимость, и на одном из спусков после падения одной лыжницы стали падать ехавшие следом спортсменки.

От падений пострадали 18 человек, 17 спортсменок отправили в больницы. Гонку остановили, кроме того, организаторы отменили мужской забег на 15 км в этот день.

Глава ФЛГР заявила, что изначально не было причин переносить гонку, которая впоследствии привела к массовым травмам. В то же время одна из пострадавших участниц соревнований заявила, что видимость на трассе стала плохой уже за два часа до начала гонки.