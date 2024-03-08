Сочи, Краснодарский край, 8 марта, 2024, 20:36 — ИА Регнум. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала возбуждение уголовного дела после инцидента с массовым завалом лыжниц на Спартакиаде в Сочи. Она отметила, что знает об этом.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С одной стороны, приятно, что так следят за лыжными гонками, но, с другой стороны, немного мне странно. Мы готовы ответить на все вопросы», — сказала Вяльбе изданию «Спорт Экспресс».

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Как сообщало ИА Регнум, инцидент с лыжницами произошёл ранее в тот же день. В ходе женской лыжной гонки в Сочи произошёл массовый завал участниц на одном из спусков. По последним данным, пострадали 18 человек, 17 лыжниц отправили в больницу.

Организаторы соревнований остановили гонку и отменили после этого мужской старт. Вяльбе заявила, что, когда начиналась женская лыжная гонка, изначально не было причин её переносить.

Комментатор Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал Вяльбе за происшествие. Он подчеркнул, что лыжницы бежали не по лыжной трассе, а по самой сложной биатлонной в обратном направлении.